У Львові відбудеться фотовиставка #ПланетаСонячнихЗайчиків

У Львові відбудеться відкриття фотовиставки «#ПланетаСонячнихЗайчиків та презентація книги-казки «В країні Сонця» про те, як сонячні діти своїм теплом можуть зробити цей світ кращим, а також перегляд короткометражного фільму-казки, знятого за її мотивами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Захід відбудеться сьогодні, 27 квітня, на вул. Вітовського, 43 А, Park. Art of Rest. Початок заходу о 16.00 год.

«У світі на 700 звичайних дітей народжується одна особлива. Особливою її робить унікальна здатність лише одним своїм дотиком наділяти інших людей радістю. Так починається казка «В Країні Сонця», з якої все і почалося», — розповідають організатори.

З їх слів, українські діти — моделі Влада Поліно-Василенко та Катя Іванова написали казку «В Країні Сонця» про те, як сонячні діти своїм теплом можуть зробити цей світ кращим та запросили своїх подружок, теж відомих моделей Терезу та Юстину Попко, Анастасію Глушко, Катерину Берловську та журналіста Ростислава Вороха взяти участь у спільному з сонячними дітками фотопроекті та показати, що в Україні також є дуже талановиті і обдаровані діти з синдромом Дауна, яким дуже потрібна підтримка і прихильність суспільства.

«Унікальність проекту полягає в об’єднанні на одному знімальному майданчику професійних дітей-моделей та сонячних діток. Метою проекту є привернути увагу суспільства до інакшості, однак не меншовартості, людей з синдромом Дауна. Результатом співпраці стала фотовиставка #ПланетаСонячнихЗайчиків, яка символічно складається із 21 сюжету, які відтворені за мотивами казки», — додають організатори.

Проект підтримали українські зірки Вадим Олійник, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Марія Яремчук, Єва Кошова, Анастель, RealO, записавши відеозвернення в підтримку сімей, які виховують сонячних дітей.

Сторінка Планета Сонячних Зайчиків у Фейсбук: www.facebook.com/SunnyBannyLandUkraine

Керівник проекту: Анна Василенко, тел. 972 793 214, Алла Іванова, тел. 976 880 640.