ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові діти загиблих учасників АТО та Небесної Сотні можуть отримати безкоштовну діагностику у медцентрі

Юлія Шпак

|

Діти загиблих учасників АТО та Небесної Сотні можуть отримати безкоштовну діагностику у медцентрі «Ново». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

 

У Львівській області от уже другий рік поспіль триває спільний проект депутатської  групи «Об’єднання волонтерів та учасників АТО» та медичного центру «Ново» під назвою «Любіть жити». В межах цього проекту діти  загиблих учасників  АТО та Героїв Небесної Сотні мають можливість робити безкоштовно діагностику на сучасному обладнанні та отримувати фахову консультацію спеціалістів.

Для  пацієнтів заклад пропонує такі обстеження: магнітно-резонансному томографію, комп’ютерну томографію; ультразвукову діагностику; ЕХО серця; нейросонографію; консультацію дитячого гінеколога.

Як зазначила координатор депутатської групи, депутат облради Уляна Дорош, Центр надає високоякісні діагностичні послуги на обладнанні останнього покоління, аналогів якому в Західній Україні немає. Діти до 18 років загиблих учасників Євромайдану та учасників АТО можуть зголошуватися та через попередній запис здійснити необхідні обстеження та отримати якісну медичну послугу.

Вікова категорія – від 1 місяця до 18 років. За медичними показами безкоштовно може бути проведено декілька обстежень для однієї дитини. Всі обстеження здійснюються за попереднім записом.

Адреса: вул. Пилипа Орлика, 4, м. Львів, 79059, Україна Графік роботи: понеділок–п’ятниця: 8:30 – 21:00 субота: 9:00 – 19:00 неділя – вихідний Телефони контакт-центру: +38 (032) 259 0 999 +38 (032) 259 1 777.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...