У Львові діти загиблих учасників АТО та Небесної Сотні можуть отримати безкоштовну діагностику у медцентрі

Діти загиблих учасників АТО та Небесної Сотні можуть отримати безкоштовну діагностику у медцентрі «Ново». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

У Львівській області от уже другий рік поспіль триває спільний проект депутатської групи «Об’єднання волонтерів та учасників АТО» та медичного центру «Ново» під назвою «Любіть жити». В межах цього проекту діти загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні мають можливість робити безкоштовно діагностику на сучасному обладнанні та отримувати фахову консультацію спеціалістів.

Для пацієнтів заклад пропонує такі обстеження: магнітно-резонансному томографію, комп’ютерну томографію; ультразвукову діагностику; ЕХО серця; нейросонографію; консультацію дитячого гінеколога.

Як зазначила координатор депутатської групи, депутат облради Уляна Дорош, Центр надає високоякісні діагностичні послуги на обладнанні останнього покоління, аналогів якому в Західній Україні немає. Діти до 18 років загиблих учасників Євромайдану та учасників АТО можуть зголошуватися та через попередній запис здійснити необхідні обстеження та отримати якісну медичну послугу.

Вікова категорія – від 1 місяця до 18 років. За медичними показами безкоштовно може бути проведено декілька обстежень для однієї дитини. Всі обстеження здійснюються за попереднім записом.

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