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Посилений режим. Поліція закликає мешканців Львівщини дотримуватися правопорядку під час травневих свят

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці Львівщини у посиленому режимі забезпечуватимуть публічний порядок у період травневих свят протягом 28 квітня  – 1 травня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

 

Очільник поліції Львівщини Валерій Середа закликав мешканців Львова та області бути взаємоввічливими та толерантними, не порушувати правопорядок, а також не використовувати заборонену символіку та утримуватись від провокативних акцій та заяв.

Очільник поліції Львівщини Валерій Середа закликав мешканців Львова та області бути взаємоввічливими та толерантними, не порушувати правопорядок, а також не використовувати заборонену символіку та утримуватись від провокативних акцій та заяв.

«У цей період правоохоронці Львівщини будуть переведені на посилений варіант несення служби, буде збільшено кількість слідчо-оперативних груп для якнайшвидшого реагування на злочини та правопорушення, також у посиленому режимі працюватимуть експерти-вибухотехніки та кінологи – щоб швидко реагувати на виявлення небезпечних і підозрілих предметів. На вулицях міст буде збільшено кількість патрулів», – зазначив Валерій Середа.

Разом з поліцейськими правопорядок на Львівщині забезпечуватимуть бійці Національної гвардії України та курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Основне, на що звертатимуть увагу правоохоронці – це попередження порушень публічного порядку, зокрема, у місцях проведення масових заходів.

«Закликаю мешканців Львова та області не порушувати публічний порядок, а у випадку якщо станете очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, негайно звертайтесь до поліцейських або телефонуйте на оперативну лінію 102. Те ж стосується випадків виявлення підозрілих чи небезпечних предметів», – зазначив Валерій Середа.

Окрім цього, водіїв закликають під час поїздок ретельно дотримуватись Правил дорожнього руху та не сідати за кермо напідпитку.

 

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