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Понад 20 громадським організаціям у Львові покриють плату за оренду коштами бюджету

Вероніка Рой

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Сьогодні, 27 квітня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив список громадських організацій, яким покриють видатки на оплату оренди за приміщення, які вони використовують. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Так, виконавчий комітет затвердив перелік громадських та інших неприбуткових організацій – одержувачів фінансової підтримки у 2018 році для покриття видатків за оренду приміщень, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та розмір щомісячної фінансової підтримки у відсотках до розміру орендної плати за місяць.

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