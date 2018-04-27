На вихідних у Львові очікується висока пожежна небезпека

По території Львівської області з 27 квітня до 2 травня збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

З початку року у Львові зафіксували 17 пожеж сухої рослинності. Містян закликають бути обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях.

Адже спалювання сухої трави і листя загрожує виникненням масштабних пожеж в лісах і населених пунктах. Пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!