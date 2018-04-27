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На Львівщині оштрафували заступницю мера, яка влаштувала «бізнес» на довідках

Дарина Смеречанська

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Заступницю одного з міських голів на Львівщині, яка організувала злочинну схему збагачення, оштрафували на 17 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури, посадовець організувала злочинну схему збагачення за рахунок громадян, а саме – так званий «бізнес» на видачі довідок про походження сільгосппродукції для їх подальшого пред’явлення у торгово-промислову палату. Такі довідки необхідні для отримання сертифікату на експорт продукції.

Було задокументовано причетність до корупційної схеми одного з заступників міського голови, а також встановлені факти одержання нею неправомірної вигоди за вирішення подібних питань.

Правоохоронці затримали посадовця 13 лютого  цього року під час одержання чергової суми хабара. Загалом жінка одержала 500 доларів США, частину з яких було вилучено під час затримання, а іншу частину – під час проведення санкціонованого обшуку.

Зловмисницю було затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди  для  себе  чи  третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або  пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди) КК України.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано на розгляд суду, який  визнав обвинувачену винною у скоєнні кримінального правопорушення та призначив їй покарання – штраф в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень.

Фото: поліція

 

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