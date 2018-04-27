КНДР та Південна Корея офіційно припиняють війну

Глава КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін до кінця року підпишуть договір, що формально покладе край Корейській війні, що тривала 1950-1953-го року. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

Лідери двох Корей зустрілися 27 квітня у Пханмунджомі, місті в демілітаризованій зоні. Саме там у 1953-му домовилися про припинення вогню, що послужило фактичному закінченню Корейської війни. Однак формальної угоди про її завершення тоді так і не підписали.

Як повідомляє СNN, у спільній декларації країн ідеться про те, що воювати вони більше не будуть. Сторони також домовились працювати над ядерним роззброєнням на Корейському півострові.

Демілітаризована зона на кордоні тепер називатиметься «зоною миру». Також з 1 травня країни припиняють пропагандистське мовлення на кордоні.

Також лідери Корей посадили «дерево миру» на кордоні.

Лідери Корей домовились, що президент Південної Кореї відвідає Пхеньян у 2018-му. Також президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував Північній Кореї об’єднати залізничні мережі двох країн.

Нагадаємо, Корейська війна тривала з 25 червня 1950 року до 27 липня 1953-го. Конфлікт розглядався як опосередкована війна між США та ООН з південного боку та армією Китаю і військово-повітряними силами Радянського Союзу з північного. У Корейській війні загинуло близько 150 тисяч військових США, Південної Кореї та їх союзників і приблизно 800 тисяч чоловік в арміях КНДР та Китаю. Серед мирного населення кількість вбитих оцінюється в 200 тисяч з боку КНДР і 1 мільйон з боку Південної Кореї.