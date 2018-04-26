За добу на Львівщині сталося чотири ДТП за участі маршруток

На Львівщині за добу сталося чотири ДТП за участі маршруток. Перевізників закликають не нехтувати правилами дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора вдень трапилося три дорожньо-транспортні пригоди за участю громадського транспорту. Дві з них – через порушення правил дорожнього руху водіями маршруток, а причину ще однієї встановить слідство.

«У першій ДТП на вулиці Городоцькій водій автобуса не обрав безпечної швидкості, не дотримався в дистанції і в‘їхав в автомобіль, а потім зніс рекламний щит. У другому ДТП на автодорозі Ковель – Жовква водій транспортного засобу БАЗ, який курсує за рейсом Львів-Сокаль не дотримався дистанції і в‘їхав в автомобіль Opel. У третьому випадку – сталася ДТП з потерпілими. Водій автобуса №150 заїжджаючи на автостанцію, що на вулиці Богдана Хмельницького, здійснив наїзд на пішохода. Жінку госпіталізували. На місці працювали слідчі із ДТП», – йдеться у повідомленні патрульних.

Також зазначають, що сьогодні зранку трапилася четверта ДТП за участі громадського транспорту за добу.

«На вулиці Митрополита Андрея близько 8 години 30 хвилин автобус № 33 об‘їжджав припаркований автомобіль Mitsubishi і не дотримавшись безпечного інтервалу, пошкодив легковику дзеркало. Аварія ускладнила рух інших транспортних засобів і автобус 2А вирішив спробувати оминути колегу, і притерся до нього. Оскільки ушкоджень не було, водії розійшлися без оформлення. Що ж до ДТП з легковим, то оформляли за участі аварійного комісара», – додають патрульні.

Нагадаємо, що на Львівщині триває операція «Перевізник», яка оголошена на території України у зв‘язку із збільшенням ДТП за участю громадського транспорту з важкими наслідками. За кілька днів патрульні перевірили 386 автобусів. Склали 35 адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху, зокрема порушення вимог розмітки, за відхилення від маршруту, за керування без необхідних документів, один протокол за нетверезе керування, постанови за порушення посадки та висадки пасажирів. Близько в десяти транспортних засобах виявили технічні несправності.

Фото: патрульна поліція у Львівській області