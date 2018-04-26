Військовослужбовці Академії сухопутних військ вшанували жертв ЧАЕС

Військовослужбовці Національної академії сухопутних військ вшанували пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

З нагоди відзначення 32-ї річниці ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на плацу видового військового вишу зібрались його курсанти та офіцери.

Заступник з наукової роботи полковник Андрій Слюсаренко висловив безмірну вдячність героям, які ціною життя та здоров’я захистили світ від Чорнобильської катастрофи. Усі присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, а військовий капелан брат Юрій проголосив молитву за упокій жертв тієї страшної катастрофи, а також за здоров’я живих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Окрім того, наказом начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, котрі сьогодні працюють у навчальному закладі, було заохочено грамотами та грошовими преміями.