ОСТАННІ НОВИНИ

Великий бізнес Західного регіону спрямував на оборону країни 72 мільйони гривень

Омелян Шевчук

|

З початку 2018 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету понад 72 мільйони гривень військового збору, що на 24 мільйони гривень більше від показників відповідного періоду минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі спеціалізованої державної податкової інспекції Львова.

 

Зокрема, у березні цього року надходження військового збору склали 25 млн. грн., що на 8 мільйонів гривень більше ніж було перераховано у березні  2017 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Bungiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія Григор'єва
Bungiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п’янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

Марія Малачинська: «На посаді виконую функції менеджера і лікаря одночасно. Це допомагає приймати ефективні рішення»
СОЛОМІЯ ГОЛОВІНА
Марія Малачинська: «На посаді виконую функції менеджера і лікаря одночасно. Це допомагає приймати ефективні рішення»

Сучасна рецепція на вході у медустанову і усміхнена адміністратор, нове обладнання, світлі, відремонтовані коридори і ма...

«Робимо чистішим місто!»: працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на толоку
Вероніка РОЙ
«Робимо чистішим місто!»: працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на толоку

У п’ятницю, 20 квітня, понад 100 працівників ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на прибирання свого містечка....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...