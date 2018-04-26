Великий бізнес Західного регіону спрямував на оборону країни 72 мільйони гривень

З початку 2018 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету понад 72 мільйони гривень військового збору, що на 24 мільйони гривень більше від показників відповідного періоду минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі спеціалізованої державної податкової інспекції Львова.

Зокрема, у березні цього року надходження військового збору склали 25 млн. грн., що на 8 мільйонів гривень більше ніж було перераховано у березні 2017 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.