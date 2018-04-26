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На вулиці Єрошенка велосипедист наїхав на двох жінок-пішоходів та втік з місця ДТП

Юлія Шпак

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У Львові велосипедист травмував двох жінок-пішоходів. Скоївши наїзд на львів’янок, велосипедист втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Подія сталась 25 квітня близько 8.25 на вулиці Єрошенка у Львові. Велосипедист скоїв наїздна двох жінок-пішоходів, львів’янок, віком 55 та 48 років, після чого втік. У одної з потерпілих медики діагностували забої, у іншої – перелом гомілки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.291 (порушення чинних на транспорті правил) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу велосипедиста, котрий скоїв наїзд.

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