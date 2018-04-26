Львівські муніципали проводитимуть рейди з перевірки реєстрації собак

ЛКП «Муніципальна варта» здійснює рейди, під час яких перевіряє господарів та тварин на наявність реєстрації домашнього улюбленця у єдиній базі. Це потрібно для того, аби собаку можна було швидко повернути додому, оскільки дані про неї введено у базу, а домашній улюбленець має спеціальний жетон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Зараз ми більше уваги приділяємо патрулюванню в центральній частині міста, де є великий парк імені Івана Франка, зокрема, наші патрульні мають у своїх маршрутних листах прописано наказ звертати увагу на вигул собак, на наявність у них чіпів і, відповідно, на поведінку і чи дотримуються власники правил вигулу своїх собак. Це практично відбувається три чотири рази на тиждень», — зазначив директор ЛКП «Муніципальна варта» Роман Хом’як.

ЛКП «Лев» закликає мешканців реєструвати своїх собак у єдиній базі, оскільки це допоможе повернути тварину додому без проблем. За словами директора ЛКП «Лев» Оксани Кошак, вартість чіпування станом на сьогодні становить 82 грн.

«Достатньо мати ветеринарний паспорт щеплень від сказу. Також господар має мати свій паспорт та ветеринарний паспорт тварини і це оформлення триває буквально 15 хвилин. Потім ви маєте на своїй інтернет сторінці чи своїй електронній пошті профіль тварини. Це сторінка тварини, де можна додавати фотографії, де кожного року вам буде приходити нагадування, що час щепити тварину тощо. Тобто, це таке нагадування для господаря, коли і що потрібно робити. На сьогодні є близько тридцяти ветеринарних клінік, їх список оприлюднений у нас на сайті, адже ми прагнемо, щоб людям така послуга була комфортною. Приходите у будь-яку зручну для вас клініку, яка вам надасть повністю увесь спектр послуг, і вони провакцинують тварину, якщо вакцинації не було, внесуть дані в базу, зареєструють, видадуть вам жетон і реєстраційну карту у випадку, якщо жетон загубиться. Завдяки цій реєстраційній картці можна прийти і знову відновити жетон, який коштує 40 грн», — розповіла директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Нагадаємо, Львівський портал раніше про те, як відбувається реєстрація собак. Більше про це можна прочитати тут.