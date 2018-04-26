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Стадіон «Юність» прийме матч чемпіонату Європи з регбі між збірними України та Угорщини

Юлія Шпак

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У суботу, 28 квітня, о 14.00 год. на частково відремонтованому стадіоні «Юність», що на вул. Болгарська, 4, відбудеться перший матч чемпіонату Європи з регбі між збірними України та Угорщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Вхід на матч — вільний.

Нагадаємо, у 2017 році було розпочато ремонт стадіону «Юність», на якому капітально відремонтовано праву трибуну та гардеробні. Наступним етапом буде ремонт іншої трибуни, службових приміщень та благоустрій території навколо стадіону.

У 2017 році з міського бюджету було виділено близько 12 млн грн на капітальний ремонт стадіону «Юність».

Також у 2018 році, на сесії Львівської міської ради, яка відбулася 19 квітня, було виділено додатково 2 млн грн.

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