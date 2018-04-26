Президента закликали допомогти врятувати історичну пам'ятку на Сокальщині

Депутати Сокальської районної ради звернулися до Президента України та Прем`єр-Міністра з проханням зберегти комплекс споруд XVII століття – монастиря Бернардина і Костелу Пресвятої Богородиці в смт.Жвирка. Про це Львівському порталу повідомили у Сокальській районній раді.

Депутати закликали, Главу держави і Прем`єр-Міністра допомогти врятувати історичну пам’ятку.

Побудована вона у стилі ренесансу архітектором Бернардом Авелідесом і неодноразово був перебудований. Не обминули наше селище події визвольної війни українського народу у ХУІІ ст. У 1655 р. видатний гетьман Б. Хмельницький зупинявся на берегах нашої річки З. Буг і відвідав костел Бернардинів.

У верхньому ярусі вежі костелу у 1748 р. влаштовано годинник роботи Івана Чернявського з Жовкви. У 1843 р. пожежа дуже пошкодила бернардинський костел. А наступна пожежа 1848 р. завдала великої шкоди всьому комплексу. Дуже постраждали оборонні мури з вежами, від яких залишилося лише дві.

Фото: photo-lviv.in.ua