На Львівщині стартував ремонт дороги Шегині – Циків

На Львівщині розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141012 Шегині – Циків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

«Погодні умови дозволили розпочати поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення на ділянці від Шегинь до Цикова», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Ремонтні роботи здійснюються підрядною організацією «Онур Конструкціон Інтернешнл».

У межах проведення ремонтних робіт, запланували розпушення конструктивних шарів дорожнього одягу за допомогою дорожньої фрези, виправлення профілю дорожнього одягу з додаванням щебенево – піщаної суміші, влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону товщиною 4 см та влаштування верхнього шару асфальтобетону, товщиною 5см.