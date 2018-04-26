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На Львівщині стартував ремонт дороги Шегині – Циків

Омелян Шевчук

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На Львівщині розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141012 Шегині – Циків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

«Погодні умови дозволили розпочати поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення на ділянці від Шегинь до Цикова», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Ремонтні роботи здійснюються підрядною організацією «Онур Конструкціон Інтернешнл».

У межах проведення ремонтних робіт, запланували розпушення конструктивних шарів дорожнього одягу за допомогою дорожньої фрези, виправлення профілю дорожнього одягу з додаванням щебенево – піщаної суміші, влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону товщиною 4 см та влаштування верхнього шару асфальтобетону, товщиною 5см.

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