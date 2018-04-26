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На Львівщині перебуває австрійська військова делегація

Омелян Шевчук

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Національну академію сухопутних військ із робочим візитом відвідала австрійська військова делегація, серед яких й представники друкованого видання Міністерства оборони Республіки Австрія. Про це Львівському порталу повідомили ц пес-службі Національної академії СВ.

 

Цими днями у Національній академії сухопутних військ із триденним робочим візитом перебуває австрійська військова делегація, до складу якої увійшли головний редактор журналу Федерального міністерства оборони та спорту Австрії «Truppendienst» полковник Йорг Ашенбреннер й редактор цього видання майор Майкл Барту. Головна мета візиту австрійських військових журналістів до видового українського військового вишу — ознайомлення зі специфікою підготовки військових фахівців для Збройних Сил України, історією та сучасністю навчального закладу. В подальшому ця інформація ляже в основу низки публікацій про діяльність Національної академії сухопутних військ, котрі будуть опубліковані в журналі «Truppendienst».

Прибувши до Національної академії сухопутних, австрійські офіцери зустрілись із начальником навчального закладу генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком, котрий ознайомив іноземних гостей із структурою вишу, його основними історичним віхами, специфікою вишколу майбутніх офіцерів та досягненнями на ниві військового співробітництва з арміями провідних країн світу.

Особливу увагу іноземні військовослужбовці звернули на питання щодо змін у вдосконалення підготовки військових фахівців для ЗС України з урахуванням досвіду бойових дій на сході України.

Наприкінці зустрічі сторони обмінялись сувенірами, а полковник Йорг Ашенбреннер передав генерал-лейтеннту Павлу Ткачук останній номер журналу «Truppendienst», низку навчальних та наукових видань, що були видані колективом редакції австрійського військового журналу.

Згідно з планом перебування іноземної військової делегації в Національній академії сухопутних військ, для австрійських офіцерів буде проведено низку інформаційних брифінгів, присвячених історії та сучасності ЗС України, передумовам анексії Росією Криму та початку російської воєнної агресії проти України. Також запланована зустріч австрійських військових кореспондентів із вихованцями навчального закладу, зокрема із курсантами, котрі до вступу на навчання брали участь в Антитерористичні операції на території Донецької та Луганської областей.

Окрім того, австрійська військова делегація відвідує Міжнародний центр миротворчості та безпеки військового вишу, де військовослужбовці ЗС Республіки Австрія ознайомляться із можливостями навчально-матеріальної бази та перебігом підготовки підрозділів Українського війська за участю іноземних військових інструкторів.

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