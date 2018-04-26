Львів’ян запрошують на «Фройдівські читання»

У четвер, 3 травня, Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я запрошує усіх зацікавлених на публічні лекції «Фройдівські читання», присвячені річниці від дня народження Зиґмунда Фройда. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вперше публічну лекцію на тему «Фройд для нас нині…» прочитав у Львові професор, доктор медичних наук, Президент Української Спілки Психотерапевтів та Віце-президент Європейської Асоціації Психотерапії, почесний професор Університету Зиґмунда Фройда (Відень) та Почесний Амбасадор Львова Олександр Фільц у травні 2017 року. До цього ж «Фройдівські читання» проходили лише у двох містах світу — Відні та Вашингтоні. Дозвіл на проведення такого заходу у Львові вдалося отримати від Міжнародного фонду імені Зиґмунда Фройда лише після багаторічних перемовин, зважаючи на здобутки міста у розвитку психоаналізу в Україні, а також українське коріння психолога.

Читання відбудуться у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Слухачам забезпечать літературний переклад лекцій.

Програма заходу

17.00 — 18.20 год, лекція «Душа і тіло».

Лектор — Ulrike Kadi, асоційований професор Університетської клініки психоаналізу та психотерапії Віденського медичного університету, психоаналітик, спеціаліст із психіатрії та психотерапевтичної медицини, приват-доцент філософії. Читає лекції в університетах Відня, Клагенфурта, Інсбрука, Берліна.

18.30 — 20.00 год, лекція «Погляд зсередини та ззовні»

Лектор — Wolf Werdigier, гостьовий професор Pratt-Institut / Нью-Йорк. Працює в галузі інтерактивного мистецтва та живопису з виставками у Відні, Нью-Йорка, Вашингтоні, Венеції, Тель-Авіві та Рамаллі. Читає лекції в Колумбійському університеті Нью-Йорка, семінари — в університеті Штутгарта.

Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. Більше інформації — у зустрічі на Facebook.