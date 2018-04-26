До Дня міста львів’яни, які мають інвалідність по зору та слуху, отримають продуктові набори

З нагоди Дня міста Львів закупив 2 100 комплектів продуктових наборів. Цього року їх передадуть львів’янам, які мають інвалідність по зору та слуху. Про це розповів начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин, передає прес-служба ЛМР.

У складі одного продуктового пакету — рис, гречка, згущене молоко, олія та чай.

«У Львові мешкає понад 1 200 людей, які мають інвалідність по зору, та майже 800 осіб, у яких інвалідність по слуху. Усі ці люди до Дня міста отримають невеликий, але, безумовно, такий потрібний їм подарунок. Частина львів’ян, які мають порушення зору та слуху, а таких близько чотирьох сотень, отримають продуктові набори через районні відділи соціального захисту населення. Решту — передамо для розповсюдження організаціям, з якими ми тісно співпрацюємо, а це: УТОС, Фонд реабілітації незрячих, ЛОО ВГО „Українська спілка інвалідів“ та Українське товариство глухих», — розповів Ігор Кобрин.

Зі слів Ігоря Кобрина, вартість одного продуктового пакету становить 105 гривень. Загальна вартість усіх закупівель — майже 220 тисяч гривень. Ці кошти виділили з міського бюджету Львова.