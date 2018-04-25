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Великі платники податків поповнили бюджет Львова на 179 мільйонів

Омелян Шевчук

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З початку 2018 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, сплатили до місцевого бюджету 179 млн. гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 10 мільйонів гривень. Зокрема, у березні міська скарбниця наповнилась на 68 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі спеціалізованої державної податкової інспекції Львова.

 

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 139 млн. грн. цього податку.

Крім того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 19 млн. грн. податку на прибуток підприємств, 11 млн. грн. земельного податку, 3 млн. грн. рентної плати за спеціальне використання води та 4 млн. грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами.

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