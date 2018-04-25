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У Львові для людей поважного віку проведуть дискотеку

Юлія Шпак

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Завтра, 26 квітня, у нічному клубі «Picasso» відбудеться дискотека для львів’ян поважного віку – «Разом б’ються в танці серця» приурочений до Міжнародного дня танцю. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Такі заходи ми організовуємо впродовж кількох останніх років. Завтра буде 10-ий ювілейний танцювальний вечір для львів’ян поважного віку. Наша мета – подолати стереотипи, які існують у суспільстві щодо людей поважного віку, показати, що їх життя може бути цікавим та різноманітним», зазначає Наталія Колодій, керівник відділу соціальної адаптації Львівського міського терцентру соцобслуговування.

Організаторами виступає Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування.

Адреса нічного клубу «Picasso»: м. Львів, вул. Зелена, 88

Початок о 16:00 год.

Для детальнішої інформації звертайтесь за тел.: +38 097 443 65 48  (Наталя Колодій, керівник відділу соціальної адаптації ЛМТЦСО).

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