ОСТАННІ НОВИНИ

У Держприкордонслужбі назвали найпопулярніший серед українців напрямок для подорожей

Юлія Шпак

|

Найбільш популярним напрямком для подорожей серед українців є Польща, найменш – Словаччина. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

 

«Загалом за останніх 4 роки було здійснено прикордонний контроль та пропущено встановленим порядком 337,6 мільйона осіб та 74,28 мільйона транспортних засобів. Зауважимо, щороку пасажиропотік постійно зростав у середньому на 10%», – йдеться у повідомленні.

Також зазнається, що у 2017 році співробітники прикордонного відомства оформили 97,33 мільйона осіб та 20,85 мільйона транспортних засобів, що на 9% та 2% більше, ніж у 2016 році.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Bungiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія Григор'єва
Bungiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п’янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

Марія Малачинська: «На посаді виконую функції менеджера і лікаря одночасно. Це допомагає приймати ефективні рішення»
СОЛОМІЯ ГОЛОВІНА
Марія Малачинська: «На посаді виконую функції менеджера і лікаря одночасно. Це допомагає приймати ефективні рішення»

Сучасна рецепція на вході у медустанову і усміхнена адміністратор, нове обладнання, світлі, відремонтовані коридори і ма...

«Робимо чистішим місто!»: працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на толоку
Вероніка РОЙ
«Робимо чистішим місто!»: працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на толоку

У п’ятницю, 20 квітня, понад 100 працівників ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на прибирання свого містечка....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...