У Держприкордонслужбі назвали найпопулярніший серед українців напрямок для подорожей

Найбільш популярним напрямком для подорожей серед українців є Польща, найменш – Словаччина. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Загалом за останніх 4 роки було здійснено прикордонний контроль та пропущено встановленим порядком 337,6 мільйона осіб та 74,28 мільйона транспортних засобів. Зауважимо, щороку пасажиропотік постійно зростав у середньому на 10%», – йдеться у повідомленні.

Також зазнається, що у 2017 році співробітники прикордонного відомства оформили 97,33 мільйона осіб та 20,85 мільйона транспортних засобів, що на 9% та 2% більше, ніж у 2016 році.