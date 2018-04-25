На Львівщині оголосять конкурс на керівників для ще 20 медзакладів. Про це сьогодні, 25 квітня, під час засідання конкурсної комісії повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, конкурси на посади будуть оголошені вже наступного тижня.

«Сьогодні завершено перший етап. Наступного тижня буде оголошено ще конкурси на керівників наших медзакладів. Там буде ще 20 вакансій. Хочу попросити представників громадськості так само максимально активно брати участь у роботі засідань конкурсних комісій», – зазначив Володимир Гірняк.

Нагадаємо, всередині березня стартував конкурс на посади директорів для 14 закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради. На останньому сесійному засіданні Львівська облрада офіційно призначила дев’ятьох керівників комунальних медзакладів.