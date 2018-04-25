На Львівщині горів торф

Протягом учора, 24 квітня, на території Львівщини зафіксували чотири пожежі торфу, площею 0,077 га. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Пожежі на торфовищах вчора виникали:

– у с. Обортів Радехівського району, на відкритій території вогонь знищив торф окремими осередками на площі 0,015 га;

– у с. Запитів Кам’янка-Бузького району, на відкритій території вогонь знищив торф окремими осередками на площі 0,01 га;

– у Львові на вул. Гайовської, 44, на відкритій території торфополя вогонь знищив торф окремими осередками на площі 0,022 га;

– у м. Белз Сокальського району, на відкритій території вогонь знищив торф окремими осередками на площі 0,03 га.