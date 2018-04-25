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Львівський органний зал запрошує розпочати травень у ритмах музики

Омелян Шевчук

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Вівторок, 1 травня, у Львівському органному залі розпочнеться з кави. О 14.00 годині усіх запрошують на Кавову кантату Баха у виконанні Оркестру барокової капели. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Цього ж дня відбудеться концерт, у програмі якого вигідно поєднається ціле сузір’я імен: Дітріх Букстегуде (один із творців північнонімецької органної школи), Йоганн Пахельбель (майстер фуги і хоральної прелюдії), Сезар Франк (батько органного симфонізму) та інші. Зіграє ці твори відома органістка Надія Величко.

Окрім того, 1 травня також стартує Гітарний фестиваль, під час якого зіграє гітарист Іван Федоришин з Австрії та струнний квартет «Фенікс».

3 травня, у середу, до дверей цьогорічної весни постукає музичне літо. Спеціально на цей сольний концерт завітає органістка Ольга Єфремова, яка вивчала старовинну музику у Фінляндії, була аспіранткою Вищої музичної школи у Штутгарті та брала участь у численних закордонних майстер-класах. Твори цього концерту будуть сповнені сонця та життя. Лунатиме музика Дітріха Букстегуде, Шарля-Марі Відора та Йоганна Себастьяна Баха.

«У травні відбудеться дуже багато подій у зв’язку з тим, що дні святкові і ми вирішили підібрати програму, яка би більше личила до чогось розслабленого», – повідомив

директор Львівського органного залу Іван Остапович.

«Вже 4 травня музичний дивограй матиме злегка елегійний настрій, який так часто притаманний весні. Лунатимуть «Молитви для органу». Солістка Органного Олена Мацелюх презентує цикл концертів, присвячених певним жанрам органної музики. І 4 травня будуть виконані такі твори, як «Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ» Йоганна Себастьяна Баха, молитва з «Готичної сюїти» Леона Боельманна, «Аве Марія» Ференца Ліста, «Літанія» Жана Алена, а також твори львів’янина Богдана Котюка у жанрі молитви, написані спеціально для Олени Мацелюх», – зазначають в органному залі.

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