12 працівників «Бадер Україна» продовжують лікувати кір у лікарнях Львівщини

Станом на вчора, 24 квітня, у стаціонарах Львівщини продовжують лікуватися 12 працівників заводу «Бадер Україна», що в с. Кожичі Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

«24 квітня надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що 11 квітня 51 працівник ТОВ «Бадер Аунде Україна», що в с. Кожичі Яворівського району, із діагнозом «кір» звернулись до закладів охорони здоров’я Львівської області за медичною допомогою. Із них 28 осіб було госпіталізовано, інші 23 особи були оглянуті, від госпіталізації відмовились і отримують лікування в амбулаторних умовах», – йдеться у повідомленні.

Станом на 24 квітня 16 людей вже виписали, в стаціонарі продовжують лікуватися ще 12 осіб. Наразі проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Нагадаємо, спалах кору серед працівників львівського заводу «Бадер Україна» медики зафіксували 10 квітня. Тоді до медиків звернулися 18 працівників.

Як повідомляв Львівський портал, у грудні 2017 року спалах кору виник на ще одному зі львівських заводів – на «Фуджікурі».