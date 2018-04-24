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Українські парламентарі перебувають з робочим візитом у В’єтнамі

Омелян Шевчук

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Депутатська група з міжпарламентських зв’язків перебуває з офіційним візитом у В’єтнамі. Про це повідомив учасник делегації, народний депутат України Ігор Васюник у своєму Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Серед парламентарів, які вирушили обмінюватися досвідом із колегами з В’єтнаму, також нардепи Микола Кадикало, Оксана Юринець та Валерій Карпунцов.

За словами І. Васюника, програма візиту до В’єтнаму дуже насичена.

«У програмі перебування депутатської групи з міжпарламентських зв’язків Україна–В’єтнам в місті Ханой заплановано зустріч із віце-головою Національної Асамблеї Соціалістичної Республіки В’єтнам паном До Ба Ті та президентом міжпарламентської групи СРВ–Україна, заступником Голови комітету НА СРВ з питань бюджету та фінансів Дінь Ван Няном. Також заплановано візит до Генеральної прокуратури СРВ та зустріч із посадовцями провінції Куанг Нінь», – повідомив він Львівському порталу.

«Після цього українська делегація попрямує до міста Хошимін, де заплановано зустріч з головою Народної ради м.Хошимін пані Нгуєн Тхі Куєт Там. Окрім того у парламентарів буде змога зустрітися із колегами-дипломатами із провінції Тянь Жанг», – додав Ігор Васюник.

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