У Львові навчатимуть, як надавати медичну допомогу під час терористичних актів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького спільно зі студентами-парамедиками Вищої школи стратегічного планування (Польща) запрошують на двогодинний майстер-клас, присвячений медичним рятувальним діям під час терористичного акту з великою кількість потерпілих. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Двогодинний майстер-клас відбудеться у четвер, 26 квітня, на площі перед Центром творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина, 29). Початок – о 9:30 год.

«У зв’язку з ускладненою геополітичною ситуацією у світі та, зокрема, в Україні, дуже важливо, аби населення, працівники поліції, рятувальники, та особливо медичні працівники володіли знаннями та навичками надання допомоги при терористичному акті з великою кількістю потерпілих», – розповідають організатори.

Майстер-клас проходитиме в межах 79-тої Загальноуніверситетської наукової конференції студентів та молодих вчених, участь у якій візьмуть понад 600 учасників із вищих медичних навчальних закладів України та Польщі.