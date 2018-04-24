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Школярі-«зайці» побили контролера Львівелектротрансу

Наталя Дуляба

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Вчора, 23 квітня, школярі побили у трамваї №8 контролера «Львівелектротрансу». Про це Львівському порталу повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

 

«Вчора у трамваї №8 перед зупинкою «Шувар» завдано тілесні ушкодження нашому контролеру. Особи зловмисників встановлені. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Ми сподіваємося, що молодий 17-річний хлопець, який називався боксером, понесе максимальну міру покарання, адже це не лише завдання тілесних ушкоджень, а й хуліганство. Також внаслідок цієї події був пошкоджений відеореєстратор, який ми нещодавно придбали. Орієнтовна його вартість – 6500 гривень. Надіємося також, що в межах відкритого кримінального провадження винуватець також компенсує нам його вартість», – розповів Іван Бондар.

Із оприлюдненого відео видно, що контролер попросив у двох хлопців пред’явити проїзні квитки та учнівський квиток, який є підставою для пільгового проїзду в електротранспорті.

Натомість хлопці пред’явили лише свої паспорти і зауважили, що учнівського квитка вони не мають. Коли ж контролер не віддав відразу їм паспортів, один із підлітків почав вживати нецензурну лексику, погрожувати контролеру фізичною розправою. Згодом хлопець побив контролера «Львівелектротрансу».

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