Причиною пожежі на СТО у Сокільниках могли бути зварювальні роботи, – поліція

Сьогодні, 24 квітня, близько 14:45 год., до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Сокільники Пустомитівського району на станції техобслуговування автобусів сталась пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, вогнем знищено туристичний автобус «Темса» та автомобіль «Фольксваген», які були у боксі. Потерпілих внаслідок пожежі немає. Попередньо з’ясовано, що займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.