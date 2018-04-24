Причиною пожежі на СТО у Сокільниках могли бути зварювальні роботи, – поліція

Сьогодні, 24 квітня, близько 14:45 год., до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Сокільники Пустомитівського району на станції техобслуговування автобусів сталась пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Як встановили правоохоронці, вогнем знищено туристичний автобус «Темса» та автомобіль «Фольксваген», які були у боксі. Потерпілих внаслідок пожежі немає. Попередньо з’ясовано, що займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Олена Карп'юк