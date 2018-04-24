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Причиною пожежі на СТО у Сокільниках могли бути зварювальні роботи, – поліція

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 24 квітня, близько 14:45 год., до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Сокільники Пустомитівського району на станції техобслуговування автобусів сталась пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці, вогнем знищено туристичний автобус «Темса» та автомобіль «Фольксваген», які були у боксі. Потерпілих внаслідок пожежі немає. Попередньо з’ясовано, що займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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