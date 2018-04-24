Львівщина увійшла в трійку лідерів за кількістю створених опорних шкіл

За півтора роки в Україні створили 367 опорних шкіл. Львівщина посіла друге місце серед областей за кількістю створених таких шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Віце-прем’єр-міністра України.

«На сьогодні в Україні створено 504 опорні школи, до яких доєднано 970 філій. Порівнюючи з 2016 роком, коли їх було 137, за півтора роки ми створили 367 опорних шкіл. В цьому процесі є області лідери: найбільше опорних шкіл у Кіровоградській (66), Львівській (44), Житомирській (36), Київській (34) та Чернігівській (30) областях», – зазначив Віце-премєр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він також підкреслив, що питання створення опорних шкіл в ОТГ також є пріоритетним. В Україні вже утворили 208 опорних шкіл в ОТГ, до яких доєднано 390 філій.

Серед областей-лідерів за створенням опорних шкіл у громадах опинились: Житомирська (27 ОШ в ОТГ), Чернігівська (19 ОШ в ОТГ), Тернопільська (17 ОШ в ОТГ), Волинська (16 ОШ в ОТГ).

Аутсайдером у цьому процесі є Закарпатська область, де не створено жодної опорної школи. По 6-7 опорних шкіл утворили в Івано-Франківській, миколаївській та Черкаській областях.