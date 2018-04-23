У сквері «На Валах» відкрили майданчик для гри у петанк

Цими вихідними у сквері «На Валах» відбулось відкриття спеціалізованої арени для гри в петанк. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Проект є одним із учасників конкурсу на громадський бюджет Львова – восени 2016 року він здобув перемогу в категорії малих проектів. Особливість нової петанк-арени в тому, що майданчики були з нуля спроектовані і збудовані спеціально для гри в петанк, і відповідають нормам для прийому не тільки всеукраїнських, але і міжнародних турнірів.

До кінця травня на майданчику встановлять трибуни для глядачів, у червні на цій території висадять нові рослини. Згодом тут також встановлять освітлення та вуличні меблі.

Загалом на реалізацію проекту було використано 150 тис. грн, проектні роботи виконав Інститут просторового розвитку, а підрядні роботи здійснило ТзОВ «Леопрестиж».

Довідка

Петанк – французька гра, яку зазвичай грають на твердому ґрунті або гравії. Умовами гри є стати на середину обмеженого кола кинути металеві кулі якомога ближче до маленької дерев’яної кулі. Нині у Львові грають три петанк-клуби, у яких приблизно 30 професійних гравців та 60-70 аматорів, які періодично грають. Особливістю та перевагою гри є доступність для різних вікових та соціальних груп, та відсутність необхідності спеціальної підготовки, щоб почати грати.

Контактна особа – Олег Піх, тел. +38 097 730 36 33, президент петанк-клубу «Леополіс». Веб-сайт: http://petanque.lviv.ua/.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Москаленка