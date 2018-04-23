У Львові відбудеться Міжнародний форум інтелектуальної власності

У Львові 25 квітня відбудеться Міжнародний форум інтелектуальної власності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета Форуму полягає у необхідності оцінити наявний стан прогресу у сфері права інтелектуальної власності та запропонувати перспективні механізми покращення захисту таких прав в контексті обговорення нагальних проблемних питань.

У його рамках розглядатимуть питання щодо належного використання об’єктів права інтелектуальної власності з огляду сучасних вимог економіки та права. Захід, який відбуватиметься у форматі дискусії, обіцяє бути пізнавальним та продуктивним, оскільки спікерами виступатимуть представники різних аспектів діяльності: викладацький склад, практикуючі юристи, громадський актив, а також представники держустанов. Усі присутні зможуть поставити питання диспутантам.

Окрім того, під час Форуму учасники та усі охочі матимуть нагоду оцінити результати роботи Центру з надання правової допомоги у сфері захисту прав інтелектуальної власності, який діє з квітня 2017 року і функціонує у якості майданчика співпраці між творчими особистостями, бізнес-сектором та владою.

Захід проходитиме у готелі «Rius», початок о 10.00. Участь у форумі безкоштовна. Із повною програмою Форуму можна ознайомитись тут.