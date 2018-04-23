На автостоянці у Львові п’яний водій протаранив два автобуси

У Львові нетверезий водій автобуса протаранив ще два автобуси, які стояли на автостоянці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.
Сьогодні вранці, один з екіпажів патрульної поліції 4 батальйону заступив на зміну та отримав повідомлення про ДТП, яке відбулося ще вночі на автостоянці на вулиці Стрийській. Патрульні прибули на місце та побачили пошкоджені транспортні засоби, а саме три автобуса.
З характеру пошкоджень стало ясно, що один з водіїв автобуса рухався заднім ходом та здійснив зіткнення з двома іншими. Це підтвердилося після того, як патрульні подивилися відео з камер спостереження. Інспектори встановили в базі даних винуватця та згодом виявили його неподалік місця пригоди.
Чоловік спершу заперечував свою вину, проте згодом, коли йому розповіли, що подія потрапила в об’єктив камер – визнав, що керував автобусом, а коли здійснив зіткнення, пішов геть, залишивши автобус.
Під час спілкування з чоловіком, патрульні відчули від нього запах алкоголю. Водій розповів, що вживав напередодні. Проте коли його перевірили на стан сп’яніння, прилад показав результат – 0.43 проміле. В кінцевому результаті на чоловіка склали протокол за нетверезу їзду та вчинення ДТП. Матеріали справи передадуть в суд.
Фото: патрульна поліція у Львівській області
Юлія Шпак