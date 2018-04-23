Під час ДТП на мотоциклі насмерть розбилася львів'янка

Учора на 135 км автодороги «Львів-Самбір – Ужгород» мотоцикліст не справився з керуванням і перевернувся. Внаслідок цього загинула 39-річна пасажирка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагедія сталася 22 квітня о 17.00: водій мотоцикла BMW R1200GS не впорався з керуванням та втратив контроль, що призвело до падіння мотоцикла. Внаслідок цього пасажирка, жителька Львова, отримала тілесні ушкодження та в подальшому від отриманих травм померла в Турківській ЦРЛ.