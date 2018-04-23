Під час пожежі у квартирі знайшли тіло чоловіка

У м. Мостиська спалахнула пожежа в двоповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі у квартирі знайшли тіло 50-річного сина власниці помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Рятувальникам надійшла інформація про пожежу 22 квітня о 06:30. Під час проведення робіт з гасіння пожежі, в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Пожежу повністю ліквідували о 6:46. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.