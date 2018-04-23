На Львівщині під час конфлікту син до смерті побив власну матір

У Городоцькому районі поліцейські викрили зловмисника, котрий до смерті побив свою матір. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Городоцьке відділення поліції 19 квітня надійшло повідомлення від 30-річного мешканця району про те, що у будинку лежить його 52-річна матір без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що між чоловіком та його матір’ю виник конфлікт, під час якого він побив її. Згідно висновку судово-медичної експертизи смерть жінки настала внаслідок крововтрати та забоїв внутрішніх органів.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. За рішенням суду чоловіка взято під варту. Триває досудове розслідування.