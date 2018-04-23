ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині майже півдня шукали хлопця, який пішов на ранкову пробіжку у ліс і пропав

Дарина Смеречанська

|

У с. Станиля Дрогобицького району рятувальники розшукували 22-річного хлопця, який вийшов з дому на ранкову пробіжку в ліс і пропав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 22 квітня о 11:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в с. Станиля Дрогобицького району 21 квітня о 06:30 вийшов з дому на ранкову пробіжку в лісі та не повернувся місцевий житель 1996 року народження. Групою пошуково-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини 2-го спеціального центру швидкого реагуванняДСНС України проводились пошукові роботи загубленого.

Однак вже о 14:50 хлопець самостійно вийшов поблизу м. Трускавець.

До пошукових робіт залучалось 4 чоловік особового складу, 1 одиниця спецтехніки та 1 собака.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...