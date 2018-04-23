На Львівщині майже півдня шукали хлопця, який пішов на ранкову пробіжку у ліс і пропав

У с. Станиля Дрогобицького району рятувальники розшукували 22-річного хлопця, який вийшов з дому на ранкову пробіжку в ліс і пропав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 22 квітня о 11:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в с. Станиля Дрогобицького району 21 квітня о 06:30 вийшов з дому на ранкову пробіжку в лісі та не повернувся місцевий житель 1996 року народження. Групою пошуково-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини 2-го спеціального центру швидкого реагуванняДСНС України проводились пошукові роботи загубленого.

Однак вже о 14:50 хлопець самостійно вийшов поблизу м. Трускавець.

До пошукових робіт залучалось 4 чоловік особового складу, 1 одиниця спецтехніки та 1 собака.