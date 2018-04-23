На хабарі впіймали двох патрульних львівської поліції

Співробітники Управління СБ України у Львівській області викрили на хабарництві двох інспекторів патрульної поліції Львова. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що лейтенанти поліції вимагали з місцевого мешканця 300 доларів США за непритягнення до адміністративної відповідальності за керування авто у нетверезому стані.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Операція з викриття «перевертнів у погонах» проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.