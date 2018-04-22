ОСТАННІ НОВИНИ

В зоні АТО загинув один український військовий, ще четверо – поранені і травмовані

Олена Карп'юк

|

Протягом минулої доби, 21 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій наших захисників, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще четверо – поранені та травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та озброєння танків бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Кам’янки, Гнутового, Верхньоторецького, Водяного, Ломакиного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко, Гнутового і Талаківки.

Крім цього, під Павлополем і Талаківкою агресор застосував БМП, стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Лебединського, Широкиного та Шахти «Бутівка», а по захисниках Павлополя і Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку заборонені 120 мм міномети ворог застосував по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Кримського, Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили наші укріплення в районі Кримського та Луганського, з гранатометів – неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – під Новоселівкою.

Внаслідок бойових дій, на жаль, один захисник України загинув. Двоє наших воїнів отримали поранення. Ще два українські військовослужбовці – отримали бойове травмування. Постраждалих доправлили до лікувальних закладів та надали необхідну медичну допомогу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...