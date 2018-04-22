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У Львові розцвіли магнолії: містян запрошують у ботанічний сад

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 22 квітня, з 14:00 до 18:00 год., у ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка відбудеться другий у цьому році день відкритих дверей. Про це йдеться на офіційній сторінці ботанічного саду у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Це, мабуть, – найочікуваніша афіша нашого ботсаду протягом усього року. Цвіт магнолій заворожує і залишає одні з найяскравіших весняних спогадів. Втім цієї неділі ми прононуємо вам обирати: милуватись магноліями на вул. Кирила і Мефодія або ж насолодитись неспішною прогулянкою на вул. Черемшини. Обидва сади будуть відчиненими» – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ботанічний сад розташований за адресою: вул. Черемшини, 44 та вул. Кирила і Мефодія, 4.

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