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Смертельна ДТП у Львові: Lexus врізався у маршрутку

Олена Карп'юк

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Сьогодні вночі, 22 квітня, на вулиці Шевченка у Львові автомобіль Lexus врізався у маршрутку. Від отриманих травм водій Lexus’а помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні національної поліції у Львівській області.

 

«Сьогодні близько 4:00 год. ранку на вулиці Шевченка сталося зіткнення автомобіля Lexus, за кермом якого перебував 33-річний мешканець Яворівського району, з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 31-річний львів’янин. На момент зіткнення пасажирів у маршрутці не було», – зазначила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Внаслідок аварії водій Lexus помер у лікарні. А водія автобуса після надання медичної допомоги відпустили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

Фото: Варта-1

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