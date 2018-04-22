Смертельна ДТП у Львові: Lexus врізався у маршрутку

Сьогодні вночі, 22 квітня, на вулиці Шевченка у Львові автомобіль Lexus врізався у маршрутку. Від отриманих травм водій Lexus’а помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні національної поліції у Львівській області.

«Сьогодні близько 4:00 год. ранку на вулиці Шевченка сталося зіткнення автомобіля Lexus, за кермом якого перебував 33-річний мешканець Яворівського району, з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 31-річний львів’янин. На момент зіткнення пасажирів у маршрутці не було», – зазначила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Внаслідок аварії водій Lexus помер у лікарні. А водія автобуса після надання медичної допомоги відпустили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

Фото: Варта-1