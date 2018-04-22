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Поліцейські затримали групу зловмисників, які вимагали у львів’янина 20 тисяч доларів

Олена Карп'юк

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Вчора, 21 квітня, у Львові правоохоронці викрили групу зловмисників, котрі, застосовуючи фізичне насильство та погрози, вимагали у 41-річного львів’янина 20 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Зловмисників затримали правоохоронці під час отримання частини коштів у сумі 7 тисяч доларів. До проведення операції були залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

До складу злочинного угрупування входило шестеро чоловіків віком 29-51 років та 19-річна дівчина. Один із них – мешканець Запорізької області, усі інші – жителі Львівщини.

П’ятьох із них затримано в порядку ст.208 КПК України і повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статтей, – від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере затриманим міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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