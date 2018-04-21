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В ООН заявили про брак коштів на гуманітарну допомогу Україні

Олена Карп'юк

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В Організації Об’єднаних Націй заявили про 97-відсотковий дефіцит фінансування гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту на Донбасі. Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

 

Як заявив координатор ООН в Україні Ніл Вокер, за чотири роки внаслідок конфлікту на сході України у скрутному становищі опинилися 3,4 мільйона людей.

У грудні 2017 року гуманітарні організації випустили пріоритезований план реагування на 187 мільйонів доларів США, щоб надати допомогу та захист понад 2,3 мільйонам людей із найбільш вразливих верств населення України. Наразі цей запит залишається суттєво недофінансованим.

«Сьогодні я закликаю держави-члени підтримати людей, які постраждали від конфлікту в Україні, і допомогти терміново вирішити 97-відсотковий дефіцит фінансування. Я продовжую закликати сторони конфлікту вжити всіх необхідних заходів для забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права – цивільне населення та цивільна інфраструктура повинні бути захищені. Єдиним рішенням кризи на сході України є мир. Ми не хочемо відзначати будь-які подальші річниці тривалого конфлікту», – зазначив Ніл Вокер.

Як повідомляв Львівський портал раніше, внаслідок збройних дій на Донбасі загинули вже більше 2500 мирних жителів.

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