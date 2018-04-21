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У Сокалі горіла п’ятиповерхівка

Олена Карп'юк

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Вчора, 20 квітня, о 04:19 год., до лінію Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у Сокалі на вул. Героїв УПА, 27 виникла пожежа у житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

 

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Ліквідувати вогонь вдалося майже через годину, о 05:07 год.

Внаслідок пожежі знищенно речі домашнього вжитку на площі 30 м кв.

Постраждалих немає, причина виникнення займання наразі встановлюється.

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