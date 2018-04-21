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У Сихівському парку Івана Павла ІІ знайшли патрони

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 21 квітня, у парку Івана Павла ІІ на Сихові виявили патрони часів Другої світової війни. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста Львова.

 

«3гідно з повідомленням ДСНС, у парку за адресою пр.Червоної Калини, 58-а знайдено бойові патрони часів Другої світової війни», – повідомляють на гарячій лінії.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, на проспекті Червоної Калини, 58-а розташований житловий комплекс, відразу поруч із ним межує парк Івана Павла ІІ.

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