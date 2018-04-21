У Львові патрульні затримали чоловіка, що чіплявся до 11-річного хлопчика

Вчора вдень, 20 квітня, до патрульних, які виходили із супермаркету на вулиці Петлюри, звернувся 11-річний хлопчик і, вказавши на чоловіка, повідомив, що той до нього чіпляється. 27-річний львів’янин натомість почав запевняти, що хлопчик є його сином. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Ми ні на мить не сумнівалися в словах дитини. Цей чоловік нічого про нього не знав: ні як звати «сина», на маму, ні де він живе. Натомість дуже хотів провести його додому», – розповів патрульний 3 батальйону Андрій Бурда.



Інспектори зв’язалися зі справжнім батьком хлопчика. Він приїхав у Залізничний відділ поліції, де на нього вже чекали патрульні зі згаданою раніше особою. Чоловік написав заяву.



Мама хлопчика одразу зателефонувала на 102 і висловила офіційну подяку патрульним.