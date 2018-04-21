ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові патрульні затримали чоловіка, що чіплявся до 11-річного хлопчика

Олена Карп'юк

|

Вчора вдень, 20 квітня, до патрульних, які виходили із супермаркету на вулиці Петлюри, звернувся 11-річний хлопчик і, вказавши на чоловіка, повідомив, що той до нього чіпляється. 27-річний львів’янин натомість почав запевняти, що хлопчик є його сином. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

 

«Ми ні на мить не сумнівалися в словах дитини. Цей чоловік нічого про нього не знав: ні як звати «сина», на маму, ні де він живе. Натомість дуже хотів провести його додому», розповів патрульний 3 батальйону Андрій Бурда.


Інспектори зв’язалися зі справжнім батьком хлопчика. Він приїхав у Залізничний відділ поліції, де на нього вже чекали патрульні зі згаданою раніше особою. Чоловік написав заяву.


Мама хлопчика одразу зателефонувала на 102 і висловила офіційну подяку патрульним.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...