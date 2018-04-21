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Синютку зобов’язали дискутувати з міністрами

Олена Карп'юк

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман започатковує новий формат співпраці з регіонами, який передбачає відкриті дискусії голів облдержадміністрацій з членами Кабінету Міністрів України щодо найбільш актуальних для кожного регіону питань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

 

«Я незадоволений рівнем співпраці з регіонами і пропоную новий формат. Нам треба максимально швидко вирішувати проблеми, які перед нами стоять, у тому числі в рамках повноважень на місцях, – сказав Володимир Гройсман. – Ми ставимо собі завдання: розвиток економіки. А завдання регіональної влади – примножити ресурси, які ми передали, створювати бізнес-клімат, вести серйозну детінізацію, аби люди відчували зростання заробітних плат. Ми реалізуємо системні зміни – в освіті, медицині, енергетиці, енергоефективності. Хотіли б, аби на місцях була також скоординована робота».

Прем’єр-міністр також звернув увагу, що загальнодержавна програма «Доступні ліки» має об’єднувати насправді всю державу і дійти до кожного жителя найвіддаленішого села. І забезпечити такий доступ має саме місцеве керівництво.

«Нам потрібно, аби стратегічні документи були синхронізовані з регіональними програмами. Тож мета зустрічей з міністрами – досягти нового рівня взаємодії, коли можна вирішувати проблеми», – додав Володимир Гройсман.

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