Патрульні знайшли викрадений у Львові автомобіль

Вчора вдень, 20 квітня, усі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування про викрадений на вулиці Науковій автомобіль BMW 523І. Заявник повідомив, що автомобіль викрали з-під під’їзду впродовж десяти хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Окрім номерних знаків, на випадок їх заміни зловмисниками, власник BMW повідомив характерні ознаки автомобіля. Автівку, яка рухалась на великій швидкості у напрямку столиці, помітили патрульні на трасі Київ-Чоп.

Зупинивши машину, патрульні виявили у її салоні двох осіб, віком 30 та 35 років. На місце події викликали слідчих.