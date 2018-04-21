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Патрульні знайшли викрадений у Львові автомобіль

Олена Карп'юк

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Вчора вдень, 20 квітня, усі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування про викрадений на вулиці Науковій автомобіль BMW 523І. Заявник повідомив, що автомобіль викрали з-під під’їзду впродовж десяти хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

 

Окрім номерних знаків, на випадок їх заміни зловмисниками, власник BMW повідомив характерні ознаки автомобіля. Автівку, яка рухалась на великій швидкості у напрямку столиці, помітили патрульні на трасі Київ-Чоп.

Зупинивши машину, патрульні виявили у її салоні двох осіб, віком 30 та 35 років. На місце події викликали слідчих.

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