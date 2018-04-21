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На Золочівщині перекинувся Volkswagen: загинув 27-річний водій

Олена Карп'юк

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Вчора, 20 квітня, о 10:05 год., на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селі Плугів Золочівського району виникла ДТП, у якій загинула людина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, 27-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, з’їхав із дороги, де автомобіль перекинувся.

Від отриманих травм водій помер на місці події, а пасажир автомобіля, 31-річний житель Золочівського району, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, вивих лівого плеча, множинні забої тіла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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