Львів’ян запрошують подивитись колекцію унікальних дверних дзвінків XVII століття

У Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України можна подивитись на унікальну колекцію дверних молотків (дзвінків) XVII століття, які походять із Північної Італії. Про це пише газета «День», передає Львівський портал.

«Збірка цих пам’яток цікава, перш за все, своїм різноманіттям і вишуканими художніми особливостями. Дверний молоток тоді виконував функцію дверного дзвінка, котрими всі користуємося сьогодні. Його ще називали стукалом, бо у функції такого молотка входило давати сигнал господарю, що у нього гості на порозі», – розповів завідувач сектору експозиції Андрій Колотай.

У постійній експозиції Музею етнографії представлено шість таких пам’яток: у вигляді дракона, який перемагає змію, стукало з русалками тощо.

«Відвідувачі нашого музею, які вперше бачать такі пам’ятки, відразу й не здогадуються, для чого вони. Коли ж дізнаються про призначення цих раритетів, навіть і не приховують свого захоплення, бо дверні молотки виготовлені з бронзи, пишно декоровані – на них можна розгледіти маски-маскарони, зображення всяких-різних тварин, міфологічних істот… Вважалося, що такі зображення мають магічну і захисну дію – як обереги», – пояснив Андрій Колотай.

Кожен дверний молоток виготовляли під конкретне замовлення. Вага дверного молотка могла сягати до 20 кілограмів.

Зазначимо, Музей етнографії та художнього промислу розташований на проспекті Свободи, 15. Потрапити на виставку можна щодня, крім понеділка, з 11:00 до 17:30 год.

Фото: Роман Балук